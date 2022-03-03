По словам специалистов, повреждение трубопровода было незначительное.

"Киевтеплоэнерго" ликвидировало повреждения теплосети возле вокзала: все потребители с отоплением и горячим водоснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сегодня, как и обещали, ликвидировали повреждения, что произошло вчера в результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, повреждение трубопровода было незначительное.

"Сейчас все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - отметили в КГГА.

Взрыв в районе вокзала:

2 марта 2022 года украинские ПВО сбили российскую ракету, которые оккупанты сознательно запустили в район железнодорожного вокзала - место большого скопления людей.

Война против Украины: