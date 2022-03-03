"Киевтеплоэнерго" ликвидировало повреждения теплосети возле вокзала: все потребители с отоплением и горячим водоснабжением.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сегодня, как и обещали, ликвидировали повреждения, что произошло вчера в результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.
По словам специалистов, повреждение трубопровода было незначительное.
"Сейчас все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - отметили в КГГА.
Взрыв в районе вокзала:
2 марта 2022 года украинские ПВО сбили российскую ракету, которые оккупанты сознательно запустили в район железнодорожного вокзала - место большого скопления людей.
Война против Украины:
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