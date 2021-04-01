Накануне неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства плакаты с фото дипломатов и оскорбительными комментариями.

Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с провокациями против сотрудников дипломатического представительства.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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«30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе», - напоминается в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

МИД Украины требует от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ.

Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией.

Что случилось

Ночью 31 марта в Москве неизвестные обклеили заборы вблизи Посольства Украины плакатами с надписями «Крым - это Россия».

Плакаты с фотографиями украинских дипломатов появились на заборе в Вознесенском переулке, напротив здания посольства. При этом на плакатах использованы те же фото, что и на дипломатических картах, которые выдает МИД России.

В частности, на плакатах написано: «К сведению СВР Украины: Крым - это Россия», «К сведению ГУР МО Украины: Крым - это Россия». Кроме фото дипломатов, изображена карта оккупированного полуострова, раскрашенного в цвета российского флага.

Такие же наклейки также появились как минимум на двух автомобилях сотрудников украинской дипломатической миссии.

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Автор: Виктория Токарева