Лиза Франчетти стала первой женщиной, занявшей пост командующего военно-морских операций ВМФ и члена Объединенного комитета начальников штабов.

Сенат США утвердил адмирала Лизу Франчетти на посту начальника военно-морских операций, она стала первой в истории США женщиной, занявшей эту должность.

Как пишет Defence Express, Франчетти стала также первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов.

Франчетти в последние месяцы исполняла обязанности командующего ВМС, сохраняя при этом должность заместителя руководителя.

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Лиза Франчетти – что о ней известно

Новой командующей ВМС США 59 лет, она состоит на службе с 1985 года. Как офицер ВМФ Франчетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединённого штаба, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий и командующего Шестым флотом США. В апреле 2022 года Франчетти номинирована на повышение в адмиралы и назначение заместителем начальника военно-морских операций.

Она была второй женщиной, получившей звание четырёхзвёздного адмирала ВМС США.

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