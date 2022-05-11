В городе Симмонс встретила жителей, которые до сих пор живут в темных, холодных подвальных убежищах.

Посол Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс посетила Ирпень.

Об этом она написала в Twitter.

"Я сегодня была в Ирпене. Центр города - это история ужасных разрушений, нанесенных Россией. Разрушены дома, школы, детсады, поликлиники и торговые центры. Я встретила жителей, которые до сих пор живут в темных, холодных подвальных убежищах", - написала Симмонс.

Как сообщал УНИАН, Симмонс 29 апреля вернулась в Киев в связи с возобновлением работы посольства в Киеве.

Как сообщал УНИАН, город Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта.

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