В городе уже почти на 100% восстановили водоснабжение.

В освобожденном от российских оккупантов городе Ирпень на Киевщине почти круглосуточно продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Мэр Александр Маркушин рассказал, что уже скоро жители смогут вернуться домой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр Ирпеня показал видео из города и рассказал, что каждый день там открывается все больше супермаркетов. Восстанавливаются парки, в город возвращается бизнес. Уже скоро жители Ирпеня смогут вернуться домой.

"Благодаря почти круглосуточной работе профильных и коммунальных служб в нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, примерно на 80% - электроснабжение и на 20% - газоснабжение. Ирпень ежедневно все больше оживает и расцветает. Уже совсем скоро можно будет всем возвращаться домой", - рассказал Маркушин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ирпене женщины втайне, под обстрелами и с фонариками, пекли хлеб для голодных горожан.

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