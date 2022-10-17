Он отмечает, что мировые лидеры должны положить конец ru-лицемерию.

Сегодня утром, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. В результате 5 взрывов пострадала многоэтажка в Шевченковском районе, есть жертвы. В Офисе президента Украины призывают отстранить Российскую Федерацию от участия во всех международных площадках, в том числе G20.

Об этом в Twitter написал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он отмечает, что мировые лидеры должны положить конец ru-лицемерию.

Видео дня

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20", – говорится в сообщении.

Агрессия России против Украины: санкции

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая признает российский режим, как террористический и призывает к созданию специального трибунала для расследования военных преступлений России.

16 октября Эстония, Литва и Латвия призвали Евросоюз и международных партнеров создать специальный трибунал для расследования преступлений России.

После утренних ударов по Киеву президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупантов ждет лишь справедливое наказание, а украинцев - победа.

Вас также могут заинтересовать новости: