Заместитель комбрига заявил, что нардеп "теперь будет ныть из-за границы о притеснениях режима".

Народный депутат Артем Дмитрук, вероятно, сбежал из Украины. В Третьей отдельной штурмовой бригаде отреагировали на эту новость.

Как заявил заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин, Дмитрук решил пойти по пути погибшего в России экс-коллеги Ильи Кивы.

"Дмитрук решил идти по пути Кивы, только в ускоренном режиме. Защитник "православия" даже не дождался вызова на беседу с правоохранительными органами - уже с***бался в Молдову. Теперь будет ныть из-за границы о притеснениях режима", - отметил Жорин.

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Военный иронично заявил, что Дмитрук "на правильном пути, взял хороший жизненный пример".

"Надеюсь, пройдешь этот путь еще быстрее Кивы", - обратился Жорин к Дмитруку.

Дело и побег Дмитрука

Как сообщал УНИАН, вечером 25 августа Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что народному депутату объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса.

В частности, ему вменяют нападение в составе группы лиц на правоохранителя и военного, попытку похищения огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганство. Как утверждается, речь идет о двух разных эпизодах - нападение на полицейского в Одессе и нападение на военного в Киеве. Вероятно, речь идет об Артеме Дмитруке.

Сегодня СМИ сообщили, что Артем Дмитрук, предположительно, выехал из страны, опасаясь уголовного преследования. Как пишет "Главред" со ссылкой на свои источники, в субботу, 24 августа, депутата заметили в Молдове.

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