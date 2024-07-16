По словам заместителя командира 3-й ОШБр, призывы к миру означают "оторванность от мира и непонимание событий".

Пацифизм сегодня означает не только оторванность от мира и непонимание событий - это означает прямую помощь России в войне с Украиной. Об этом в своей соцсети написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, нельзя быть пацифистом в стране, на которую напали.

"Все просто - ты либо дерешься, либо сдаешься. Если ты призываешь к "абытилькомиру", то работаешь в интересах врага. Да и пацифизм в принципе для современного мира, который неустанно движется в сторону глобальных конфликтов и войн, похож на преждевременное глупое самоубийство", - считает военный. Видео дня

Он также раскритиковал некоторых украинских блогеров, которые являются "очень далекими от войны".

"Надеюсь, разговора с правоохранительными органами здесь хватит. А вот по ах***вшим недополитикам типа Дмитрука и Шевченко действия должны быть гораздо жестче. Что касается результатов различных соцопросов, то не вижу ничего удивительного. С населением нужно работать, ведь российская пропаганда работает эффективно", - резюмировал Жорин.

Мобилизация в Украине и общественное мнение

Почти половина украинцев считают, что не стыдно быть уклонистом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного по заказу ZN.UA.

Так, по данным социологов, 46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно. Зато 29% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Еще 25% - не могут сказать точно.

Ранее украинские блогеры возмутили сеть призывами к миру с РФ. В то время как вся страна переживала трагедию в "Охматдете" и помогала пострадавшим, инфлюенсеры выражали свое возмущение политиками и предлагали "мирные планы" окончания войны.

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