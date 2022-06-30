Экс-президенту пришлось извиняться за поведение жены. Сам он уверяет, что в отеле находится по работе.

Нардепа, пятого президента Петра Порошенко снова заметили в Лондоне: журналистам удалось встретить его в одной из самых дорогих гостиниц британской столицы.

Об этом идет речь в репортаже ТСН.

"Центр Лондона. Самая дорогая из британских гостиниц. Здесь одна из моих знакомых назначила встречу, чтобы передать из Украины лекарства для ребенка, которые не продают без рецепта в Лондоне. Так я оказалась в месте, где самый дешевый номер в сутки стоит 1300 евро. Самый дорогой - почти пять тысяч. С изысканным рестораном в классическом королевском стиле. И так, случайно, здесь, во время завтрака, я встретила семью Порошенко. Всех кроме старшего сына Алексея", - рассказывает журналистка ТСН Наталья Гончарова.

Намерения журналистки пообщаться с нардепом сразу не понравились его жене: Марина Порошенко возмутилась видеосъемкой, однако муж попросил ее "не орать" и даже ущипнул за ногу.

После этого он вышел из-за стола и начал вежливо отвечать на вопросы. Заверил, что приехал три часа назад и скоро уедет. В этот момент разговор снова прервала Марина Порошенко, попытавшись забрать у журналистки телефон. Впоследствии, немного успокоившись, она вернулась за стол, а экс-президент извинился за ее поведение.

"Жаль, что отель вряд ли согласится дать видео с камер наблюдения в ресторане. Чтобы показать, как упорно Марина взялась выкручивать мне руку, чтобы забрать телефон. С такой женой и охраны не надо. Доказательство - мой наращенный ноготь, который она умудрилась надорвать. Что не так просто сделать, когда ногти наращены", - комментирует инцидент Наталья Гончарова.

Сам экс-президент заверил, что его дети находятся не в безопасности, потому что "мы на фронте". Свое пребывание в отеле Лондона он назвал работой.

По данным источников ТСН, старший сын Порошенко был замечен в Цюрихе, а младший, Михаил, вероятно, продолжает свое обучение за пределами Украины.

Петра Порошенко в Лондоне замечают не впервые. В начале июня в сети появилось видео его прогулки по городу, вероятно, со своей дочерью.

На странице Порошенко в Facebook сообщений о его визите в Великобританию нет.