Сам Путин о преемнике не думает, и хочет остаться у власти и после 2024 года.

Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил, что российские силовые структуры начали наращивать силы, в стране создается все больше частных военных компаний. Российские элиты готовятся к борьбе за место главы России после ухода Владимира Путина.

"Путин ни о каком преемнике точно не думает, он хочет остаться при власти после 2024 года, если можно на 6 лет, если можно на 12. Знаем, что у Путина все идет по плану, думаю, что и его президентские сроки пойдут по точно такому же плану войны, которую тот планировал выиграть за 7 дней", – рассказал Гудков в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время, по его словам, лидеры западных стран сплотились в своей поддержке Украины, и стали более решительными. Свидетельством этого является, в частности, передача Киеву боевых танков, а также обсуждение предоставления современной авиации.

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"Позиция Запада изменилась даже в тех странах, где достаточно осторожно всегда относились к конфликту с Россией. Я так понимаю, что военное поражение Путина – это вопрос решенный, все зависит только от того, когда это произойдет. И, на мой взгляд, именно военное поражение может стать таким важным катализатором будущих политических процессов внутри России", – продолжил он.

Гудков отметил, что кремлевские элиты уже осознали, поражение Путина неизбежно. Поэтому в России уже думают о возможном претенденте, который возглавит Россию после Путина.

"Совершенно очевидно, что борьба будет происходить между силовиками, причем различными силовыми ведомствами. Поэтому все группировки вокруг Путина сейчас занимаются тем, что наращивают собственные силы. Например, формируются ПВК. В случае ослабления роли государства и роли государственных институтов возрастает роль частных армий. И вполне очевидно, что они будут участвовать в борьбе за роль главы государства после Путина", – подытожил Гудков.

Противостояние в Кремле

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что в Кремле продолжается противостояние между различными силами. Политические амбиции участников "кремлевского сериала" окончательно разрушают мечты Путина на победу в Украине, отмечают в ЦПД.

Отмечается, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремительно теряет авторитет в глазах российского диктатора Владимира Путина, который решил больше не полагаться на его силу и снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние, и его развязка неизбежна. Он подчеркнул, что серьезное поражение в этом противоборстве потерпит главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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