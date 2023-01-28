Президент РФ готовит наступление, так он попытается перехватить инициативу.

Президент РФ Путин готов затянуть полномасштабную войну против Украины еще на шесть месяцев. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали информацию от издания Bloomberg и рассказали, какие цели ставит кровавый диктатор.

По данным инсайдеров из Кремля, на которых ссылается издание, Путин готовит новое наступление, пытаясь перехватить инициативу, ведь он недоволен успехами ВСУ и провалом российских военных. Диктатор опасается, что в феврале или марте защитники Украины начнут атаковать с большей силой. Президент РФ решил делать ставку на то, что если он затянет время, то это позволит ему одержать победу на войне.

"Этот отчет согласуется с текущей оценкой и прогнозом ISW, что Кремль, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий — скорее всего, в Луганской области — в следующие шесть месяцев с целью вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины. ISW ранее оценивал, что решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо крупное наступление, либо оборонительная операция России по разгрому и развитию контрнаступления Украины", - отметили аналитики.

Видео дня

Эксперты считают, что попытки рашистов прорваться в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы украинская армия рассредоточилась. Тогда оккупанты могут получить условия для наступления в Луганской области, куда РФ перебрасывает части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси.

"Это недавнее событие предполагает, что запланированное российское наступление, упомянутое в Bloomberg, скорее всего, нацелено на Луганскую область, хотя это также может произойти в Угледарском районе на западе Донецка. Это новое наступление вряд ли будет нацелено на северную Украину из Беларуси. По-прежнему нет никаких признаков того, что российские войска формируют ударные группы в Беларуси", - отметили в ISW.

По словам экспертов, оккупанты продолжают использовать инфраструктуру и территории Беларуси для тренировочных ротаций. Помимо этого, российские пропагандисты все чаще говорят, что наступления на Киев не будет. Вместо этого они распространяют информацию о том, что российские военные начнут наступление на востоке Украины или могут попытаться достичь успехов в Харьковской области.

Наступление РФ - что известно о планах Путина

Как сообщало издание Bloomberg, Путин планирует новое наступление на Украину весной, несмотря на потери. При этом он готовит Россию к конфликту с США и их союзниками, который, как он рассчитывает, продлится долгие годы. На фоне этого украинцев предупредили, что РФ готовит масштабную ИПСО. Дискредитация будет касаться начальника Генштаба ВСУ, главы СБУ, министра обороны, руководителя ОП и и. о. главы Нацполиции.

Секретарь СНБО Данилов также сообщил, что РФ готовится к 24 февраля. Они хотят активизировать наступление, потому что мечтают получить к годовщине начала полномасштабной войны хотя какие-то достижения.

Назвать точную дату завершения войны невозможно, но ближайший месяц-полтора будет сложным, также сообщал Данилов. В этом году нас ждет очень много работы, но победа будет за нами, отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: