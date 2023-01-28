Президент РФ Путин готов затянуть полномасштабную войну против Украины еще на шесть месяцев. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали информацию от издания Bloomberg и рассказали, какие цели ставит кровавый диктатор.
По данным инсайдеров из Кремля, на которых ссылается издание, Путин готовит новое наступление, пытаясь перехватить инициативу, ведь он недоволен успехами ВСУ и провалом российских военных. Диктатор опасается, что в феврале или марте защитники Украины начнут атаковать с большей силой. Президент РФ решил делать ставку на то, что если он затянет время, то это позволит ему одержать победу на войне.
"Этот отчет согласуется с текущей оценкой и прогнозом ISW, что Кремль, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий — скорее всего, в Луганской области — в следующие шесть месяцев с целью вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины. ISW ранее оценивал, что решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо крупное наступление, либо оборонительная операция России по разгрому и развитию контрнаступления Украины", - отметили аналитики.
Эксперты считают, что попытки рашистов прорваться в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы украинская армия рассредоточилась. Тогда оккупанты могут получить условия для наступления в Луганской области, куда РФ перебрасывает части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси.
"Это недавнее событие предполагает, что запланированное российское наступление, упомянутое в Bloomberg, скорее всего, нацелено на Луганскую область, хотя это также может произойти в Угледарском районе на западе Донецка. Это новое наступление вряд ли будет нацелено на северную Украину из Беларуси. По-прежнему нет никаких признаков того, что российские войска формируют ударные группы в Беларуси", - отметили в ISW.
По словам экспертов, оккупанты продолжают использовать инфраструктуру и территории Беларуси для тренировочных ротаций. Помимо этого, российские пропагандисты все чаще говорят, что наступления на Киев не будет. Вместо этого они распространяют информацию о том, что российские военные начнут наступление на востоке Украины или могут попытаться достичь успехов в Харьковской области.
Наступление РФ - что известно о планах Путина
Как сообщало издание Bloomberg, Путин планирует новое наступление на Украину весной, несмотря на потери. При этом он готовит Россию к конфликту с США и их союзниками, который, как он рассчитывает, продлится долгие годы. На фоне этого украинцев предупредили, что РФ готовит масштабную ИПСО. Дискредитация будет касаться начальника Генштаба ВСУ, главы СБУ, министра обороны, руководителя ОП и и. о. главы Нацполиции.
Секретарь СНБО Данилов также сообщил, что РФ готовится к 24 февраля. Они хотят активизировать наступление, потому что мечтают получить к годовщине начала полномасштабной войны хотя какие-то достижения.
Назвать точную дату завершения войны невозможно, но ближайший месяц-полтора будет сложным, также сообщал Данилов. В этом году нас ждет очень много работы, но победа будет за нами, отметил он.