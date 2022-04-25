Взамен Польша получила технику от Великобритании.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна передала Украине танки.

Об этом он рассказал в эфире Polsat.

Моравецкий рассказал, что Польша получила военную помощь от Великобритании и теперь "может чувствовать себя в полной безопасности".

Также его спросили о заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласно которому Польша "вероятно передаст или уже передала" танки Украине. Глава правительства подтвердил эту информацию.

"Да, Польша подарила танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве", - отметил он.

Напомним, Джонсон говорил, что Варшава могла бы передать Украине советские Т-72. Взамен Польша получит основные боевые танки Challenger 2.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине оружия на сумму более 1,6 миллиарда долларов.