Это будет крупнейшей операцией по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года.

Власти Польши раскрыли подробности о программе "Восточный щит", стоимостью 10 млрд злотых ($2,55 млрд). Она направлена на усиление обороны вдоль восточной границы с Беларусью и РФ.

Польские власти рассчитывают выполнить программу к 2028 году, пишет Reuters. Минобороны Польши сообщило, что в рамках программы будут построены укрепления, узлы и телекоммуникационные системы в координации с другими восточными союзниками по НАТО - Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой.

"Это составляет одну сложную систему оборонительных и сдерживающих действий. Она соединяет системы доступа, но мы также закупим и внедрим современные системы разведки и борьбы с дронами", - рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Видео дня

"Это крупнейшая операция по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года", - заявил он.

Заместитель министра обороны Цезари Томчик заявил, что деньги на программу начнут поступать в начале 2025 года и закончат ее к 2028 году. Польша надеется привлечь средства ЕС для некоторых проектов.

Проблемы на границе Польши и Беларуси

Граница стала горячей точкой для польских властей с тех пор, как в 2021 году туда начали прибывать мигранты, после того как Беларусь открыла на Ближнем Востоке туристические агентства, предлагающие новый неофициальный маршрут в Европу. По данным Євросоюза, этот шаг был направлен на создание кризиса.

Предыдущее правительство страны построило забор на польско-белорусской границе длиной более 180 км и высотой 5,5 м для защиты от нелегальных мигрантов. Его дополняет система камер и датчиков, следящих за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: