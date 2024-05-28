Сикорский: Польша не должна исключать отправку войск в Украину

В то же время он отметил, что планы надо держать в секрете, чтобы оставить Путина в догадках.

Польша не должна исключать отправку войск в Украину.

Об заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza, отвечая на вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину.

"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках относительно наших намерений", - сказал глава польского МИД.

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Министр не уточнил, какой потенциально может быть роль польских войск в российско-украинской войне.

Отправка войск НАТО в Украину: что говорят страны-члены

Литва является одной из стран, которые поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона обсуждать возможный ввод иностранных войск в Украину. В Риге сказали, что могут направить учебную миссию, но Украина об этом не просила.

Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Эстония также не отказались от обсуждений. По данным СМИ, в Эстонии даже говорят о том, что их военнослужащие могли бы заменить некоторых военных на западе Украины.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Испания, Италия и Германия сразу заявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в Украину.

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