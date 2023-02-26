Эксперт отметил, что окружение Путина не заинтересовано в прекращении вторжения в Украину, так как сейчас оно активно обогащается за счет этой войны.

Сегодня в окружении Путина есть немало людей, которым выгоден физический конец российского диктатора, однако этому окружению не нужен Крым.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил политтехнолог, политолог Михаил Шейтельман.

"Путин добровольно и осознанно выбрал свою судьбу, но остальные ее не выбирали. Вместе с ним его судьбу выбрали еще несколько приближенных человек. Например, условные Ковальчуки. Говорят, что они его поддерживали со всеми этими безумными идеями и дарили ему книги про Петра I. Есть в общем какое-то минимальное количество людей среди его друзей, кто выбрал его судьбу, и кому невыгодно его потерять", - заявил политолог.

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При этом Шейтельман подчеркнул: "Любому из остальных Путин вообще сейчас не нужен, потому что каждый из них понимает, что это все сейчас долгосрочно идет в пропасть. Но краткосрочно каждый из них занят своей жизнью: каждое утро они отводят правнуков в школу, дальше им нужно каждый день красть деньги".

Эксперт отметил, что окружение Путина не заинтересовано в прекращении вторжения в Украину, так как сейчас оно активно обогащается за счет этой войны.

"И вот сидят эти первые ряды Федерального собрания, а у каждого своя "поляна". Один производит ракеты, другой - шьет обмундирование, третий - набирает солдат, и, соответственно, берет деньги за то, что кого-то не возьмет, четвертый - на границе выдает разрешение на выезд. Бюджеты все раздулись, и все они сидят и наворовывают как в последний день, потому что понимают - больше такого шанса у них в жизни не будет. Надо сейчас нахапать на всю жизнь. И каждый из них ждет, что кто-то другой разберется с Путиным, потому что они хотят на эти деньги хорошо жить. Они берегут себя для этих светлых дней, когда умрет Путин. Тогда эти люди начнут "заносить" за то, чтобы получить какую-то должность, кто-то на Мальдивы поедет отдыхать, но его кончина выгодна всем", - заявил политолог.

Шейтельман также отметил, что потеря Путиным Крыма не нанесет ему репутационный удар, так как его окружению не нужен полуостров.

"Я точно считал, что если освободить Херсон, то Путин этого не выдержит. Все равно Путин это спокойно выдержал с точки зрения удержания власти, из чего я сделал вывод, что всем этим политическим импотентам вокруг него вообще не интересно где там эта Россия, где там какие границы, где этот Крым. Они не знают где ВСУ, Украина, Крым. Да, географически они знают, но в их картине мира это неважно. Важны им должность и сколько у кого денег. Поэтому никто там не будет изгонять Путина. Я не считаю, что потеря Крыма будет стоить власти Путина", - отметил Шейтельман.

Развал в окружении Путина

3 мая 2022 года экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев заявлял что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник, премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

27 августа 2022 года эксперты зявляли о возможном перевороте в России, свержении Путина и его убийстве.

13 ноября 2022 года в Офисе президента Украины заявляли что Россия "трещит по швам", начался системный процесс дезинтеграции.

По состоянию на 28 января 2023 года сообщалось, что в Кремле идет противостояние между двумя лагерями - Пригожина с Суровикиным и Шойгу с Герасимовым. Причем Путин начал поддерживать последних.

23 февраля 2023 года глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил о том, что в окружении Путина есть агенты украинской разведки.

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