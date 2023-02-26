Политтехнолог Шейтельман: Даже потеря Крыма не будет стоить Путину власти

Политолог Михаил Шейтельман в интервью УНИАН рассказал о истинной цели выступления Путина в Лужниках, а также ответил на вопрос о будущем российского диктатора после освобождения Крыма.

Давайте начнем с батла Путин vs Байден. Даже прокремлевские блогеры были недовольны выступлением Путина на Федеральном собрании. Как бы вы оценили эти два параллельных выступления?

Миры действительно параллельные. Они в разном времени находятся. Нам только кажется, что Путин выступал в Москве, а Байден - в Варшаве, и между ними относительно небольшое расстояние. Но по времени они выступали с разницей в 50 лет. Чтобы понять это, смотрим выступление Путина, делаем скриншот, видя всех тех людей, которые его окружают, и смотрим Байдена и делаем скриншот. Что мы видим? Байден - современный человек, подсвеченные красиво здания, люди с детьми в Варшаве, все очень красиво, ярко, сияет во все стороны, музыка. Молодой душой Байден выходит пританцовывая. Кратко, энергично, убедительно и с душой говорит свою речь так, что его хочется поддержать.

А Путин - это спящие в зале люди, которые одеты как во времена Брежнева. Дальше переходим к содержанию: Путин в этом вопросе оказался не ловок. Те кремлевские блогеры, которые, как вы говорите, не оценили его выступление, ни черта не понимают. Они не понимают, что Путин не к ним обращался. Путин обращался к своей аудитории, к своему электорату, желая укрепить их доверие. Он хотел этих людей поддержать, выразить солидарность, показать, что они все вместе. И это у него получилось. Он говорит: "Мы живем же не так плохо. Бывало и хуже, но пшеница у нас выросла, колбасу мы произвели. Это же не так плохо? ВВП упал всего на 2,5%. Это же не плохо? Кредитов много взяли. Это вообще хорошо! Это в целом неплохо". Почему он выперся вообще в телевизор? Ему это сейчас тяжело дается. Чтобы электорат понял, что все не так плохо, можно жить. Это к ним он и обращался.

А про войну его часть речи тоже адресовалась своим. Месседж тут был такой: "Вы успокойтесь, война теперь навсегда, но это тоже не так плохо. Мы же самые современные протезы будем делать сами, что не так плохо, мы уже освоили. Фонд мы создадим, будет все не так плохо. Вы не беспокойтесь, что ваших там вот этих забрали на фронт. Они каждые полгода на 14 дней будут к вам приезжать. Это же не так плохо, правильно?" "Все не так плохо" - это был лозунг его выступления.

В Лужниках выступал самый "некачественный" двойник Путина

Про стадион в Лужниках. Говорят, "царь ненастоящий". Во время своего стрима вы согласились с этим мнением. Вы сказали, что на стадионе был двойник "банкетный". Можете рассказать по каким признакам сделан такой вывод?

Как я понял? Я услышал.

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, я считаю, как вот этот фальшивый Путин в Лужниках.

Всяких фальшивых Путиных я видел на своем веку, но никогда это не было так откровенно. Каждый раз нужно было смотреть, приглядываться. Я даже не успел задуматься о каких-то косвенных признаках. Выходит так называемый Путин, начинает нечеловеческим языком говорить, употребляя следующие слова: "недаром", "говорим", "огромный". Везде он картавил.

В Лужниках людей собирали две недели, платили по 500 рублей, а Путин выступил всего 3,5 минуты. Как 3,5 минуты? Для меня это означает, что что-то пошло не так. Мы помним прекрасно год назад, когда в Лужниках был настоящий Путин, там было бронированное стекло размером с самолет, ближайшие охранники стояли в 30 метрах. А сейчас по этой сцене все ходят туда-сюда, ведущий даже не знал, что Путин вышел. Это все смешно, и мы обязаны радоваться, но это ничего не решает. Они прислали туда копию Путина, потому что настоящий боится. Если бы прислали настоящего, вряд ли что-то бы сильно изменилось, так как текст согласовывали с настоящим Путиным же. Это говорил Путин, просто чужим ртом.

Зачем россияне воруют украинских детей

Мне вспомнилось выступление в Лужниках девочки якобы из Мариуполя про то, как ее "спас" российский солдат. Это просто цинизм высшей степени. Теперь понятно, почему они крадут украинских детей. Чтобы впихивать в их уста и их умы эту ересь про "спасителей".

Крадут они действительно, чтобы сделать их россиянами с этой ересью в голове. Но крадут они не для шоу. А украли они очень много. Только расследование Йельского университета обнаружило 6 тысяч, которых поместили в концлагеря, отобрав у родителей. Даже детский омбудсмен РФ призналась, что украла ребенка лично из Мариуполя. То, в чем она призналась, приравнивается к международному терроризму вообще-то. Это международная торговля детьми через границу.

В РФ собираются украинских детей переделать в россиян. Они так собирались поступить со всеми украинцами, кого они не убили - ты либо умираешь, либо становишься россиянином.

Выбора нет. Я не знаю настоящая ли это была девочка в Лужниках, но текст она не выучила, и призналась ведущим в этом.

Зачем нужны были Лужники после Федерального собрания? Это разный электорат. У собрания был электорат 70+, и на него это сработало, но оно не сработало на молодежь. Но воевать будут не 70+, а 30-40-летние. Именно для таких и нужно было это мероприятие.

Газета Financial Times расписала как Путин готовил вторжение в Украину. Якобы в Кремле о планах напасть на Украину узнали из обращения Путина ранним утром. Олигархи и окружение Путина было растерянно, а Лавров и вовсе сказал: "У Путина есть три советника: Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая". Это же издание пишет, что Путин впоследствии признал недооценку сил, но сдавать назад не намерен. Анонимный собеседник издания говорил: "Как можно переубедить сумасшедшего? Его мозг разрушится, если поймет, что это была ошибка". Он полностью неадекватен или он просто пошел ва-банк?

Все эти Лавровы такие смелые только в разговорах с анонимными источниками. В телевизоре они про Гитлера больше рассуждают. Путин действует в своей канве и в своем сценарие. Он последователен. Как в 2007 году он встал на эту тропу войны с Западом, так никуда с нее и не сходил. Ему надо сдаваться, а он не понимает зачем. В своем послании Федеральному собранию он говорил: "Мы же сделали Азовское море нашим внутренним морем. Мы же пробили сухопутный коридор в Крым. За год стало лучше? Стало". Лучше стало с точки зрения его целей. То, что погибли 200 тысяч человек - это с точки зрения путинской России не так важно.

Кто из окружения Путина хочет его кончины

Глава разведки Буданов рассказал, что в окружении Путина есть немало людей, которые сотрудничают с украинской разведкой. Кому сегодня в РФ выгоднее всего политический или физический конец этот "дохлой моли"?

Почти всем. Путин добровольно и осознанно выбрал свою судьбу, но остальные ее не выбирали. Вместе с ним его судьбу выбрали еще несколько приближенных человек. Например, условные Ковальчуки. Говорят, что они его поддерживали со всеми этими безумными идеями и дарили ему книги про Петра I. Есть в общем какое-то минимальное количество людей среди его друзей, кто выбрал его судьбу, и кому невыгодно его потерять. Любому из остальных Путин вообще сейчас не нужен, потому что каждый из них понимает, что это все сейчас долгосрочно идет в пропасть. Но краткосрочно каждый из них занят своей жизнью: каждое утро они отводят правнуков в школу, дальше им нужно каждый день красть деньги.

И вот сидят эти первые ряды Федерального собрания, а у каждого своя "поляна". Один производит ракеты, другой - шьет обмундирование, третий - набирает солдат, и, соответственно, берет деньги за то, что кого-то не возьмет, четвертый - на границе выдает разрешение на выезд. Бюджеты все раздулись, и все они сидят и наворовывают как в последний день, потому что понимают - больше такого шанса у них в жизни не будет. Надо сейчас нахапать на всю жизнь. И каждый из них ждет, что кто-то другой разберется с Путиным, потому что они хотят на эти деньги хорошо жить. Они берегут себя для этих светлых дней, когда умрет Путин. Тогда эти люди начнут "заносить" за то, чтобы получить какую-то должность, кто-то на Мальдивы поедет отдыхать, но его кончина выгодна всем.

Станет ли деоккупация Крыма концом эпохи Путина

Пионтковский и многие эксперты говорят, что Крым - это Ахиллесова пята Путина. И когда ВСУ зайдут в Крым, ядерного удара не будет, как ранее предполагали некоторые эксперты. Ничего за этим в принципе не последует. Наши партнеры не раз говорили, что не возражают против ударов по Крыму дальнобойным оружием, поскольку Крым - это Украина по всему международному законодательству. Получается, возможно, Путин уже смирился с потерей Крыма? Потихоньку начинает отпускать?

Я сейчас буду опровергать самого великого Пионтковского, потому что он то же самое говорил про Херсон. Он говорил, что когда украинские войска войдут в Херсон, Путин перестанет быть президентом России. Он даже прогнозировал даты. Я точно так и считал, что если освободить Херсон, то Путин этого не выдержит. Все равно Путин это спокойно выдержал с точки зрения удержания власти, из чего я сделал вывод, что всем этим политическим импотентам вокруг него вообще не интересно где там эта Россия, где там какие границы, где этот Крым. Они не знают где ВСУ, Украина, Крым. Да, географически они знают, но в их картине мира это неважно. Важны им должность и сколько у кого денег. Поэтому никто там не будет изгонять Путина. Я не считаю, что потеря Крыма будет стоить власти Путина.

Диана Шароди, Тала Калатай