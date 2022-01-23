В Украине особенно разочарованы высказываниями главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза, отметили в Министерстве иностранных дел.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что заявления отдельных немецких политиков наносят ущерб двусторонним отношениям

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации безопасности в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера", – сказал спикер.

"Они наносят ущерб двусторонним отношениям и международным усилиям по предотвращению новым волнам агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", – отметил Николенко.

По его словам, "именно разрушение единства в сдерживании России - вот чего сейчас стремятся в Москве, чтобы и в дальнейшем воплощать свои агрессивные планы".

"А подыгрывать им в этом означает подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", – подчеркнул спикер МИД.

Николенко отметил, что Зедер "подчеркивает важность поставок российских энергоносителей в Германию, однако газ и прибыли компаний не могут быть важнее мира и жизни людей".

Читайте также"Мы разочарованы": Кулеба об отказе Берлина поставят оружие Украине"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что "Россия – это сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля в отношении Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества", – добавил Николенко.

"Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию безопасности в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России", – подытожил спикер.

Как стало известно ранее, премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemaine Zeitung выступил против антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Напомним, вечером 22 января 56-летний Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандала, спровоцированного его заявлениями о том, что "Украина никогда не вернет оккупированный Крым" и ее "нельзя принимать в НАТО".

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.

По этому поводу посла ФРГ вызвали в украинский МИД.

Впоследствии Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.

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