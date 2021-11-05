3 ноября ВР устранила "несогласованности" в законе об олигархах, уточнив полномочия СНБО.

Закон об олигархах, подписанный президентом Владимиром Зеленским, будет передано для оценки "Венецианской комиссии".

Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Киеве.

Собеседники коснулись вопроса практической поддержки со стороны Секретариата Совета Европы европейской интеграции Украины, в частности в сферах защиты прав человека, обеспечения верховенства права и развития демократических институтов, высоко оценив это взаимодействие.

В этой связи президент проинформировал генсекретаря Совета Европы о подписании принятого Верховной Радой антиолигархического закона. Как было договорено между Зеленским и председателем Европейской комиссии "за демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, текст закона в редакции, которую подписал глава государства, будет предоставлен комиссии для рассмотрения и подготовки заключения.

Читайте такжеРазумков обвинил комитет Рады в попытке сфальсифицировать закон об олигархах

Закон об олигархах: что о нем известно

Как сообщал УНИАН, 14 сентября, на тот момент председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что законопроект об олигархах может рассматриваться парламентом даже тогда, когда он передан в Венецианскую комиссию. При этом он сообщил, что законопроект был направлен в Комиссию еще 10 сентября.

Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию несмотря на позицию фракции" Слуга народа", которая выступала против этого шага. Это стало одной из причин его отставки с должности председателя ВР.

3 сентября Верховная Рада приняла президентский закон" О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) " (№5599). Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Лицам, включенным в Реестр олигархов, запрещается, в частности, осуществлять взносы в виде собственных денежных средств, выполнение работ, оказание услуг на поддержку политических партий, осуществлять взносы в избирательных фондов кандидатов (кроме собственного избирательного фонда) во время избирательного процесса; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию, или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями. Лицо, признанное олигархом, с момента его включения в реестр обязано подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ряд депутатов были недовольны специальной процедуре рассмотрения законопроекта, поскольку они не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение о принятии этого закона. 19 октября народные депутаты разблокировали подписание закона.

3 ноября ВР устранила "несогласованности" в законе об олигархах, уточнив полномочия СНБО.

Согласно закону, решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах.

Автор: Виталий Саенко