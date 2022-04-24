По словам Михаила Подоляка, за российские деньги немецкому политику, видимо, удобно закрывать глаза на зверства россиян в Украине.

Советник глава Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-мэра Дюссельдорфа, члена Социал-демократической партии Германии Томаса Гайзеля, поставившего под сомнение масштаб страданий, которые российские военные принесли Украине.

Подоляк у себя в Twitter предложил немецкому политику приехать в Украину и лично пообщаться с пострадавшими от российских оккупантов украинцами.

"Экс-мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель ставит под сомнение военные преступления России и спрашивает, можно ли доверять новостям из Украины. Думаю, господин Гейзель может приехать и задать вопрос мужчине, который потерял семью в Одессе, родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя", - заявил Подоляк.

По его словам, за российские деньги немецкому политику "удобно" закрывать глаза на зверства россиян в Украине.

"Удобно, наверное, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно, когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам стоит подумать, не придется ли извиняться за них их внукам", - добавил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее группа немецких бывших политиков и лидеров мнений обратились к правительству Германии с открытым письмом, содержание которого сводится к принуждению Украины капитулировать в войне с РФ.

Это обращение стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности относительно защиты Украины и предоставления Киеву тяжелого вооружения.

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