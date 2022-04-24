В частности, по убеждению политика, 410 убитых мирных жителей Бучи – недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

Бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель спровоцировал скандал в Сети своей публикацией об Украине, поставив под сомнение масштаб страданий, которые российские военные принесли на нашу землю.

Об этом сообщает издание Der Westen.

Пост немецкого политика получил название "Довольно, господин Мельник", что является своеобразной попыткой свести счеты с украинским послом, который после обстрела Одессы обрушился с критикой на Берлин за медлительность в поставках оружия

Бывший мэр Дюссельдорфа сомневается, что это действительно "война на уничтожение", которую РФ ведет в Украине, "как хотел бы заставить нас верить пан Мельник". В то же время, политик акцентирует на том, мол, нельзя верить риторике жертвы войне.

Более того, даже несмотря на то, что более 5 млн мирных жителей уже бежали из Украины, Гайзель также сомневается и в масштабах разрушения в отдельных частях страны, а 410 убитых гражданских в Буче, по его мнению, недостаточно высокая цифра, чтобы называться геноцидом.

"Разве украинская риторика геноцида на практике не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабьем яре, и, возможно, ночная бомбардировка в Дрездене, унесшая жизни 30 000 человек?", – спрашивает политик.

Как ранее сообщал УНИАН, группа немецких бывших политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обратились к правительству Германии с открытым письмом, содержание которого сводится к принуждению Украины к капитуляции в войне с РФ.

Это обращение стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности относительно защиты Украины и предоставления Киеву тяжелого вооружения.

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