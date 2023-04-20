По его мнению, скорее всего мир увидит распад России.

Российское общество не устроит ценностную революцию, однако люди могут выйти на протесты "бунтарского" типа.

Такое мнение выразил антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН. По его словам, сейчас можно наблюдать бурные и резко нарастающие процессы ухудшения отношений между российскими госорганами и обществом.

"У нас выходили люди на улицы с ценностной точки зрения, они предлагали другую модель отношений между обществом и государством, а в России это невозможно, потому что общество у них еще не созрело, чтобы сказать, по каким правилам оно готово или хочет жить. Тем более оно не готово предъявить эти правила для реализации государству и, если государство откажется, то провести революцию", - объяснил он.

Подоляк убежден, что в России сейчас нарастают процессы неудовлетворенности силовой вертикалью. "Грубо говоря, российское общество хочет жить подавлено, жить в лагере, хочет жить, когда ему дают приказы, когда вокруг стоят вертухаи с автоматами, когда тебе могут в любой момент выбить зубы за то, что ты попытался заявить свое. При этом они хотят получить определенные стандартные гарантии: сух-паек лагерного типа, гарантию безопасности и возможность безнаказанно участвовать в коллективной травле инакомыслия. Вот три основных фундаментальных федеральных правила, по которым Россия долгое время жила. Сейчас получается, что силовая вертикаль трусливая, гарантий безопасности никто не дает, пайка резко уменьшается, потому что выплаты нужны, а денег все меньше и меньше, их надо тратить на войну", - сказал он.

Советник ОП отметил, что экономика Украины разрушена на 35-40%, ухудшилось состояние бюджета. Тем временем в России происходят такие же процессы, только масштабированные.

"Люди в России выйдут уже сейчас, потому что они хотят иметь гарантии, они хотят иметь деньги или еду, но эти протесты - не ценностные, а бунтарского типа, когда на местном уровне люди выходят. Поэтому здесь с господином Будановым нужно согласиться, что скорее всего мы с вами увидим распад России", - добавил он.

Подоляк считает, что резкому нарастанию революционных или псевдореволюционных процессов в России поспособствуют поражения России, последующие за эффективным украинским наступлением.

Будущее России: прогнозы

Напомним, что ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что 2023 год принесет Украине победу, а Российской Федерации - трансфер власти. В недавнем интервью он сказал, что Россия уже стоит на пороге "сейсмических изменений", которые приведут к ее распаду.

Профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль предупреждал, что Западу нужно быть готовым к возможному распаду Российской Федерации.

Похожее мнение высказывал и американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Экс-главный экономист МВФ Кеннет Рогофф считает, что Россия уже взяла курс на достижения уровня жизни граждан Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы.

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