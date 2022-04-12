Он считает, что кума Путина могут ликвидировать в России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание Службой безопасности Украины кума Путина Виктора Медведчука.

Свое мнение он высказал в Twitter.

По мнению Подоляка, политику сейчас будет безопаснее находиться в тюрьме.

"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", - написал советник руководителя Офиса президента.

О задержании Медведчука стала известно 12 апреля. В СБУ сообщили, что он попытался скрыться от правоохранителей, надев форму ВСУ.

Напомним, что политик до полномасштабного вторжения России находился под домашним арестом по подозрению в госизмене.

Его супруга Оксана Марченко выехала из Украины накануне вторжения, после сбежал и сам Медведчук.

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