Как отметил советник руководителя ОП, Россия сконцентрировала большое количество ресурса, резервов и живой силы на востоке нашей страны.

Переговоры между украинской и российской делегациями на паузе, потому что Россия делает ставку на военное решение вопроса на востоке Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

"Переговоры сегодня на паузе, потому что Россия все же делает ставку на военное решение вопроса на востоке нашей страны. Они там сконцентрировали большое количество ресурса, резервов, живой силы. В общем они относятся к своим людям, как к расходному материалу. Поэтому они хотят получить определенные ситуативные победы, то есть забрать несколько километров нашей территории, и после этого требовать переговоры с позиции силы", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, украинская сторона понимает тактику русских, и пока не получит в полном объеме оружие и не отбросит российские войска как можно дальше к границам Украины, вести переговоры с российскими представителями смысла нет.

Ранее Подоляк сообщал, что сейчас переговоры с Россией продолжаются лишь по гуманитарным вопросам, стороны обсуждают обмен пленными, гуманитарные коридоры и эвакуацию людей.

Он считает, что Россия сможет объективно посмотреть на ситуацию, когда почувствует санкционное давление в большем объеме.

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