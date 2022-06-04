Российская Федерация стянула в Черное море пять больших десантных кораблей.
Десантные корабли РФ собрала из трех своих военно-морских флотов, сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на сведения своего корреспондента.
По его данным, возле берегов захваченного Крыма в самом крупном ответвлении Севастопольской бухты - в Южной бухте, возле минной стенки пришвартованы четыре больших десантных корабля.
Стоит отметить, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину бортовые номера кораблей противника закрашены, чтобы было сложнее идентифицировать однотипные единицы.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Корабли противника вошли в территориальные воды нашей страны и открывали огонь из корабельной артиллерии.
Защитникам украинского государства удалось уничтожить флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва".
В Украине власти предупреждали, что есть угроза высадки в Одессе вражеского десанта.
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