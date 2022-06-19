По словам Михаила Подоляка, в отличие от России, для Украины жизнь гражданина является высшей ценностью.

Россия использует своих солдат как пушечное мясо, чтобы достичь хоть каких-то результатов в войне против Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что в отличие от РФ, для Украины жизнь гражданина является высшей ценностью.

"Российские пропагандисты волнуются, что защитники Украины будут учиться за рубежом перед тем, как отправиться на фронт. Все потому, что для украинского государства жизнь гражданина является наивысшей ценностью. Мобилизованные в России нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 250 оккупантов. По данным Генштаба, общие боевые потери россиян с 24 февраля по 19 июня ориентировочно составляют 33,6 тысячи личного состава.

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