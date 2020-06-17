В Киеве предстанут перед судом лица, пытавшиеся за $5 миллионов подкупить главу Фонда госимущества

Осенью 2019 года три человека предложили председателю Фонда госимущества 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» заранее определенного лица.

В Киеве предстанут перед судом лица, пытавшиеся за 5 млн долларов подкупить председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в суд направлено обвинительное заключение в отношении лиц, которые пытались предоставить неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов председателю Фонда госимущества.

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В САП напомнили, что осенью 2019 года три человека предложили председателю Фонда госимущества 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод», 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием.

Злоумышленники были задержаны после предоставления первой части неправомерной выгоды, а именно - 50 тыс. долларов.

Расследование приведенных фактов было начато по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.

31 января 2020 года указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день обвинительный акт в отношении участников преступления направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, задержанные предлагали председателю госфонда в течение года платить ежемесячно по 400 тысяч долларов взятки.

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