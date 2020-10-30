Акция протеста связана с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

Под стенами Конституционного суда в Киеве в пятницу, 30 октября, проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Ее начало было анонсировано на 9:00. Организаторы мероприятия объяснили, что акция связана с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

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Активисты подчеркнули, что такие шаги судей угрожают безвизовому режиму, финансовой помощи от ЕС и европейскому вектору развития страны.

Как сообщает "Сегодня", здание Конституционного Суда Украины с утра окружили спецтехника и около 650 силовиков.

Окна в здании Конституционного Суда сегодня светились всю ночь. Об этом журналистам рассказали местные коммунальщики.

Также под здание суда подъехали пожарные машины и скорая помощь.

Все подробности скандала вокруг решения КСУ

В июле 2020 года 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции. Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

28 июля КС признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. Сегодня ночью доступ к реестру был восстановлен.

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Автор: Ольга Робейко