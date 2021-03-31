Андрея Аксенова дважды избирали поселковым головой Новодонецкого. Дважды городским головой Доброполья - в 2015 и 2020 годах.

Победа на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №50 мэра Доброполья, представителя партии "Порядок" Андрея Аксенова с внушительным результатом - 65,46% голосов показала давний союз политиков из ОПЗЖ и "Европейской солидарности", которые враждуют между собой исключительно ради телевизионной картинки, а по факту уже давно действуют заодно.

Первые пытались "сбить" Аксенова бесчисленными исками и жалобами в суды и в Центризбирком. Вторые же распространяли бесчисленные фейки, выдумывая факты из биографии Аксенова.

Одним из первых был фейк о содействии проведению "референдума" в мае 2014 года. Их не смутил даже тот факт, что официально против Андрея Аксенова ни разу не выдвигали обвинений по событиям того времени. Затем возник фейк о наличии у Аксенова российского гражданства.

Андрея Аксенова дважды избирали поселковым головой Новодонецкого. Дважды городским головой Доброполья - в 2015 и 2020 годах. У представителей ПЕС были все возможности привлечь Аксенова к ответственности во времена правления Петра Порошенко. Они этого не сделали, потому что знают – придраться не к чему!

В 2019 году Андрей Аксенов был успешно зарегистрирован кандидатом в народные депутаты, пройдя всевозможные фильтры и проверки компетентных органов. По факту неудачные попытки противостоять Андрею Аксенову – безоговорочному лидеру избирательной гонки – обернулись оглушительной пощёчиной.

Кандидат от "ПЕС" Юлия Кузьменко едва набрала 6%, а представитель "Оппоплатформы" Артем Марчевский сошел с выборов в предвкушении поражения. Социологи на протяжении всей кампании давали Марчевскому не более 6% поддержки и прогнозировали борьбу за 4-5 место по итогам избирательной гонки.

Выборы в 50-ом округе продемонстрировали не только запрос на новых лидеров, но и закат электоральной поддержки "ОПЗЖ" и "Европейской солидарности".

Жители Донбасса избрали в парламент человека, которому доверяют, который делом доказал свою приверженность шахтерским громадам и традициям, под чьим руководством некогда провинциальный серый городок превратился в город, где комфортно и уютно жить. В 2021 году Доброполье заняло лидирующие позиции в рейтинге малых и средних громад Донецкой области, который составил Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса.

65% поддержки Андрея Аксенова – это не только индикатор искренней народной любви и уважения.

Донбасс выбирает надежных, проверенных, своих. Здесь верят исключительно землякам, патриотам родного края, которые не словом, а делом доказывают, что способны навести ПОРЯДОК.

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Автор: Иван Бойко