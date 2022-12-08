Подоляк озвучил "классическую триаду Путина".

Сейчас власти Российской Федерации "ставят" на массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины, рассказы о необходимости прекращения огня и на ядерный шантаж.

Эти пункты советник Офиса президента Михаил Подоляк перечислил в микроблоге Twitter, назвав их "классической триадой Путина", или "ставками Кремля на эту зиму".

"1. Геноцидные энергетические атаки, чтобы оставить миллионы без электричества и вызвать поток беженцев. 2. Информационная кампания о необходимости прекращения огня для прекращения страданий. 3. Ядерное запугивание в случае поражения", - отметил он.

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Массированные ракетные обстрелы Украины

Как известно, Россия уже восемь раз массированно атаковала критическую инфраструктуру Украины ракетами. Из-за этого в городах вводят отключение электроэнергии.

Во время одной из последних атак энергосистема нашей страны пережила блэкаут.

17 ноября в Кремле признали, что обстреливают энергетическую інфрастуркутуру, чтобы принудить власти Украины к переговорам.

Во время атаки 5 декабря российские ракеты попали в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Это отбросило украинскую энергосистему на неделю назад.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин создает условия для затяжной войны.

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