На прошлой неделе Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским.

Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в США планировал встретиться с Дональдом Трампом, чтобы представить ему свой план победы и услышать его видение завершения войны. В то же время, как пишет Reuters, встреча между Трампом и Зеленским пока не назначена.

"Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским, пока он будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена", - пишет издание.

Зеленский во время визита в США посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором-демократом Джошем Шапиро, союзником Харрис. И, как пишет Reuters, это вызвало возмущение некоторых соратников Трампа.

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Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы на выборах в США победили демократы, представительницей которых является Харрис. Хотя, отмечает Reuters, это заявление контрастирует с линией некоторых его союзников, которые утверждали, что Украина приветствовала бы возвращение Трампа, поскольку только он, по их словам, имеет возможность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп пренебрежительно отреагировал на визит Зеленского в США

Кандидат в президенты США назвал Зеленского "лучшим торговцем в истории" заявив, что якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Ранее Зеленский в интервью The New Yorker заявил, что Трамп на самом деле не знает, как закончить войну в Украине.

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