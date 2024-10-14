План победы содержит пять пунктов, которые, в частности, касаются военной и экономической поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Верховной Радой 16 октября. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"В среду 16 октября президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление Плана победы", - написал Лещенко.

План победы: что известно

Накануне Зеленский провел дипломатическое турне, в котором представил партнерам план победы Украины. Официально все пункты плана не раскрывались. Однако, по словам Зеленского, первым пунктом плана победы является приглашение Украины в НАТО.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ключевые пункты плана победы раскроют украинцам уже в ближайшие дни. В то же время от добавил, что "математические детали" плана будут известны только лидерам стран, от которых зависит реализация этого плана.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, план победы могут представить и России. При условии, если Москва отправит своих представителей на второй саммит мира.

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