Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам рассказал о том, что Россия и Северная Корея пришли к соглашению о внедрении солдат КНДР в армию Путина.

Союзничество между Россией и Северной Кореей продолжает наращиваться не только в плане передачи вооружения, но и о "внедрении" людей в военные силы оккупанта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В рамках ежедневного обращения к народу в Telegram, глава государства подчеркнул, что "в таких условиях" отношения Украины с западными партнерами тоже нуждаются в развитии:

"Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении наших сил – это не просто перечень военных средств".

Президент отметил, что со стороны Запада нужно увеличение давления на агрессора, которое Россия не должна выдержать. И к тому же, по его словам, нужно работать над тем, чтобы не допустить еще большей войны.

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"Настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира", - сказал Зеленский.

Глава государства очень рассчитывает на то, что принятие решений со стороны партнеров "не заставит себя ждать".

Другие новости о внедрении Россией солдат КНДР в войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, будут ли воевать военные КНДР против Украины. Аналитик назвал возможные проблемы для РФ, в частности из-за языкового барьера.

"...когда приезжают северокорейцы - как им говорить, что делать, куда идти, куда стрелять?", - сказал он.

Кроме того, Дикий объяснил, чем может обернуться отправка войск КНДР в Украину. По его словам, это грозит началом более глобального конфликта, нежели войны между двух государств.

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