Украина может рассчитывать на получение Плана действий по членству в НАТО в 2023 году, но для этого нужно выполнить несколько условий.
Такое мнение "Европейской правде" выразила Алена Гетьманчук, директор центра "Новая Европа".
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"Я думаю, что нам стоило бы ориентироваться на получение ПДЧ в 2023 году. Это закончится первый период участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО, будет осуществлена определенная оценка" - сказала она.
"Если мы сможем продемонстрировать, что этот статус мы используем эффективно, если к тому времени мы имплементируем хотя бы одну-две годовые национальные программы эффективно, мы покажем что действительно есть желание имплементировать не только на уровне деклараций объявлять, то это совершенно реально в 2023 году", - пояснила Гетьманчук.
По ее словам, также нужно выработать грамотную коммуникацию с теми странами, которые пока не хотят и слышать о ПДЧ для Украины, чтобы они захотели обсуждать этот вопрос.
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