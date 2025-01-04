Порошенко грозят санкции СНБО за газовые соглашения с РФ и финансирование государства-агрессора, - СМИ

Против нардепа Петра Порошенко следует ввести санкции СНБО за пропаганду харьковских соглашений и финансирование армии РФ. Такое мнение высказали журналисты издания "Закон и Бизнес".

Как пишет издание, сегодня нардеп вышел с критикой харьковских соглашений, по которым Украина имела скидку на российский газ в замен базирования Черноморского флота РФ в Крыму. Хотя во времена работы в правительстве Азарова-Януковича Порошенко имел полностью противоположную точку зрения: называл соглашения искусством компромисса и максимально способствовал их внедрению.

Как пишет "Закон и Бизнес", именно Порошенко работая в правительстве Януковича отвечал за продвижение харьковских соглашений. Тогда в интервью "5 каналу" он отмечал: "Я убежден, что базовые соглашения по ЧФ РФ - это искусство компромисса. Но продление срока было необратимо".

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Став министром экономики в Правительстве Азарова, Порошенко отвечал за экономическое сотрудничество и выполнение соглашений с РФ, пишет издание.

"На этих должностях, Петр Порошенко продвигал и собственные интересы - осваивал российский рынок для Липецкой кондитерской фабрики. При этом, как известно, не прекращал платить налоги в российский бюджет даже после начала российско-украинской войны в 2014 году", - отмечает издание "Закон и Бизнес".

Журналисты также отмечают, что Порошенко является подозреваемым по делу о государственной измене. Он проходит по этому делу вместе с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком.

"Учитывая это, эксперты удивлены бездействием СНБО, которому следует применить санкции к Порошенко за государственную измену и поддержку страны-агрессора. К тому же, как известно, его сын - Алексей Порошенко - сейчас скрывается в Лондоне, уклоняясь от мобилизации. Недавно он был объявлен в розыск, поскольку дважды не явился по повестке в Печерский районный в городе Киеве ТЦК и СП", - резюмирует "Закон и Бизнес".

Как сообщалось ранее, Порошенко раскритиковали за то, что он сыграл на стороне бывшего регионала экс-лидера ОПЗЖ Юрия Бойко в отзыве его из комитета.