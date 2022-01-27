Идею инициировали депутаты партии Путина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент проинформирован об идее депутатов Госдумы РФ официально перебросить оружие подконтрольным Кремлю боевикам на Донбассе.

Об этом Песков заявил на брифинге 27 января.

"Президенту, конечно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой-то реакции президента на подобные инициативы", - ответил представитель главы РФ.

Накануне в "Единой России" инициировали официальную поставку оружия для оккупационных властей самопровозглашенных псевдореспублик "ЛДНР".

Читайте такжеЛавров об ответах США и НАТО: Нет положительной реакции по нерасширению АльянсаСвою идею российские депутаты объяснили "беспокойством о защите жизней российских граждан и соотечественников" на оккупированном РФ Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров мягко намекнул депутатам Путина, что эта идея противоречит "Минским договоренностям: "Мы - сторонники безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас "саботирует" Украина".

Кроме того, в Госдуме РФ, на фоне угрозы полномасштабного вторжения в Украину, коммунисты зарегистрировали проект, который предполагает признание Россией "ЛДНР", что тоже противоречит "Минским соглашениям".

Именно к "Минским соглашениям" Кремль ссылается, когда речь идет о призывах к России по поддержанию безопасности на оккупированных частях Донбасса. В МИД РФ идти на диалог с Киевом не хотят, однако регулярно обвиняют Украину в нежелании выполнять "Минск".

При этом международные наблюдатели постоянно подтверждают нарушения со стороны наемников Кремля.

Москва хочет заставить Киев пойти на прямые переговоры с "представителями" непризнанных псевдореспублик, сняв этим с себя ответственность за развязанные боевые действия на востоке Украины. Путин неоднократно утверждал, что РФ в конфликте на Донбассе "третья сторона".

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