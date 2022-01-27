Все необходимые документы отправят в СНБО.

Служба безопасности Украины готовит документы для внесения телеканала "НАШ" в санкционный список.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, сейчас СБУ готовит для представления в СНБО документы о внесении канала в санкционный список.

Читайте такжеЗеленского призвали ввести санкции против телеканала "НАШ": пропаганда в интересах РФНапомним, что ранее МИД Британии заявил, что Россия собирается назначить владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что в настоящее время находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что вся информация относительно людей, которые поддерживают пятую колонну, есть в распоряжении СНБО. По его словам, британская разведка не сообщила ничего нового в отношении Мураева.

В то же время Данилов отметил, что не взялся прогнозировать, будут ли введены санкции против канала Мураева "НАШ".

"Я не могу единолично этот вопрос решать. Если соответствующие документы будут поданы в аппарат СНБО, они будут рассмотрены и соответствующие решения будут приняты на заседании СНБО", - отметил он.

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