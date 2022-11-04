Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Как пишет CNN, Салливан сегодня в пятницу встретился в украинской столице с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. В свою очередь в ОП уже опубликовали совместное фото с американскими гостями.
Вместе с Салливаном Киев посетила спикер Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.
Салливан объявил в Киеве о дополнительном пакете помощи, куда впервые вошли модернизированные танки Т-72, а также беспилотники и модернизированные ракеты класса "земля-воздух".
Он также подтвердил, что США продолжат оказывать экономическую и гуманитарную помощь Украине.
"Соединенные Штаты будут с Украиной столько, сколько потребуется в этой борьбе. Мы не будем колебаться, не слабеем и не дрогнем в нашей поддержке, пока мы идем вперед".