Салливан объявил в Киеве о дополнительном пакете помощи, куда впервые вошли модернизированные танки Т-72.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Как пишет CNN, Салливан сегодня в пятницу встретился в украинской столице с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. В свою очередь в ОП уже опубликовали совместное фото с американскими гостями.

Вместе с Салливаном Киев посетила спикер Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.

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Салливан объявил в Киеве о дополнительном пакете помощи, куда впервые вошли модернизированные танки Т-72, а также беспилотники и модернизированные ракеты класса "земля-воздух".

Он также подтвердил, что США продолжат оказывать экономическую и гуманитарную помощь Украине.

"Соединенные Штаты будут с Украиной столько, сколько потребуется в этой борьбе. Мы не будем колебаться, не слабеем и не дрогнем в нашей поддержке, пока мы идем вперед".

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