По мнению эксперта, Путин считает, что время играет в его пользу, и он прав.

Украина явно находится в проигрышной позиции накануне вероятных "мирных" переговоров с Российской Федерацией. Такое мнение в интервью CNN высказал американский политический аналитик Роберт Каган.

По его словам, российский правитель Владимир Путин считает, что время играет в его пользу, и в этом он прав, ведь "если ничего не будет сделано в течение следующих нескольких недель, помощь США может закончиться, а на получение новой нужно время", поэтому до конца года Украина может потерпеть фиаско.

"То ли от фактической неспособности воевать, то ли от падения морального духа, если не получат никакой поддержки от США", - пояснил эксперт.

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Он прогнозирует, что Путин считает, что сможет продержаться достаточно долго, чтобы выиграть войну:

"И мы должны четко понимать, что победа не означает урегулирование путем переговоров, когда Украина сохраняет часть своего суверенитета и тому подобное. Победа для Путина - это полная ликвидация Украины как независимого субъекта на мировой арене".

По мнению Кагана, избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января как можно быстрее попытается начать переговоры с Путиным. При этом он и его команда могут быстро понять, что существует очень мало шансов на какие-либо серьезные дискуссии.

"Путин, конечно, будет говорить вечно, если ему это будет нужно, но не для того, чтобы действительно начать урегулирование. В нынешних обстоятельствах у Путина нет никакого стимула вести переговоры. Он думает, что выиграет войну, если что-то не изменится кардинально - как, например, не будет нового законопроекта о помощи Украине", - резюмировал эксперт.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что спикер российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что Кремль думает о мирных переговорах. По его словам, Путин пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это, поэтому "коренных изменений быть не может".

Также УНИАН писал о прогнозе букмекеров относительно того, завершит ли Трамп войну в Украине за 90 дней. Ставки на выполнение избранным президентом США обещания все больше снижаются.

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