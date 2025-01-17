Непредсказуемый, решительный стиль избранного президента США все же может привнести что-то новое для достижения компромисса.

Избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться заключить соглашение по войне России в Украине, которое принесет ему "победу" в случае прекращения боевых действий, но также не подарит победу правителю России Владимиру Путину. Об этом пишет военный обозреватель Sky News Дебора Хейнс.

По ее словам, важно то, что любое урегулирование должно быть приемлемым для президента Украины Владимира Зеленского, который в течение последних нескольких месяцев упорно работал, чтобы убедить нового лидера США как союзника Киева и указать на глобальную угрозу, которую представляет Москва.

"Такой хитрый баланс - после почти трех лет тотальной войны, сотен тысяч жертв и миллионов украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома - потребует осторожной, терпеливой дипломатии", - пишет автор.

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По ее мнению, это не всегда было характерной чертой во время первого срока правления Трампа, хотя его непредсказуемый, решительный стиль все же мог привнести что-то новое, что позволило бы двум враждующим сторонам достичь компромиссов способом, который ранее невозможно было представить:

"Предыдущие заявления избранного президента о том, что он может прекратить конфликт за один день, стали менее обязательными. Генерал Кейт Келлог, его представитель в Украине и России, теперь говорит, что надеется достичь соглашения в течение первых 100 дней президентства Трампа".

Хейнс отмечает, что Вашингтон имеет беспрецедентное влияние на ход войны в Украине. Так, военная поддержка США Вооруженным силам Украины сыграла ключевую роль в том, чтобы они смогли противостоять начальному полномасштабному вторжению Путина, начать контрнаступление, продолжить бои на востоке и начать собственное контрвторжение летом в Западную Россию.

"Любое решение господина Трампа уменьшить поток американского оружия, боеприпасов и денег нанесет сокрушительный удар по украинским шансам даже удержать линию, не говоря уже о том, чтобы выбросить российские ботинки со своей земли", - прогнозирует аналитик.

Она считает, что европейским и другим западным союзникам, несмотря на решительную поддержку Украины, не хватает военной силы, чтобы заполнить огромную пустоту, которая останется после вероятного прекращения поддержки со стороны США.

Другим камнем преткновения, по словам эксперта, остается членство Украины в НАТО. Так, в ноябре Зеленский впервые заявил, что он может быть открытым для замораживания войны вдоль нынешней линии фронта при условии, что остальная Украина, которая находится под контролем его правительства, получит членство в Альянсе.

"Это также кажется очень маловероятным. Господин Трамп даже согласился с мнением Путина, что членство Украины в НАТО было бы неприемлемой провокацией для России. Однако, опять же, возможно, между Киевом и Москвой можно было бы договориться о компромиссе, согласно которому войска НАТО, включая британские силы, будут размещены в Украине для обеспечения безопасности на линии фронта, поддержки режима прекращения огня и сдерживания будущих атак России", - резюмирует Хейнс.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что Кремль думает о мирных переговорах. По его словам, Путин пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это, поэтому "коренных изменений быть не может".

Также УНИАН писал о прогнозе букмекеров относительно того, завершит ли Трамп войну в Украине за 90 дней. Ставки на выполнение избранным президентом США обещания все больше снижаются.

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