Ставки на выполнение избранным президентом США обещания постепенно снижаются.

Вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп завершит войну в Украине в течение 90 дней с начала своей каденции, составляет 28%. Об этом свидетельствуют данные платформы Polymarket.

Интересно, что еще 2 месяца назад вероятность завершения войны в Украине в течение 3-месячного пребывания Трампа на посту главы Белого дома букмекеры оценивали почти в 50%.

По состоянию на 1 января вероятность такого развития событий оценивалась аналитиками на уровне 40%.

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Заявления из лагеря Трампа о завершении войны в Украине

Как сообщал УНИАН, у Трампа считают, что на окончание войны в Украине уйдут несколько месяцев. По данным Reuters, в команде избранного президента США считают необходимым закрыть для Украины двери в НАТО.

Также мы писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что встреча с Трампом прорабатывается. Команды из Украины и США уже работают над содержанием и форматом будущей встречи с Трампом после его инаугурации.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. В то же время пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.

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