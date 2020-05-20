Генпрокурор зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей якобы переговоров Порошенко и Байдена - Зеленский

Президент заявляет, что команда Порошенко "так руководила государством, что ее ждет еще много разных приключений и различных приговоров".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая записей якобы переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции.

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"Что касается приговора господину Порошенко, я уверен в этом (который станет приговором Порошенко - УНИАН). И я уверен, что это все впереди. Вы же видели и вчерашний скандал ... Я уверен, что они так руководили государством, что их ждет еще много разных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все же не мои", - сказал Зеленский.

По его словам, он знает об истории опубликованных записей.

"Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы ... Я знаю, что генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата (Андрея) Деркача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято и квалифицировано как государственная измена", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. На записях, в частности, можно услышать, как Порошенко, находясь на посту главы государства, обсуждает с американскими политиками немало вопросов внутренней политики в Украине: тарифы, национализация "Приватбанка", увольнение Шокина и назначение Луценко на должность генпрокурора, а также многое другое.