Дипломатическое общение на этот счет начнется в скором времени.

Вскоре должны пройти переговоры в формате Украина-Франция-Германия, на которых не будет представителя РФ.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет ТСН.

Он также сообщил, что дипломатическое общение по этому вопросу начнется в скором времени.

"Я думаю, будет разговор трех лидеров стран "нормандского формата", без участия представителя Кремля", - сказал Резников.

Он заявил, что обострение на Донбассе со стороны России воспринимает как элемент информационной войны, которая является составляющей гибридного противостояния с РФ.

"Создание этого накала, это как раз создание панического возможного настроя общества", - пояснил Резников.

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Разговор Путина, Меркель и Макрона: что известно

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию на Донбассе без участия Зеленского в конце марта – на фоне эскалации на фронте. При этом глава Кремля фактически в единоличном порядке обвинил Украину в провокациях. Москва назвала эту онлайн-встречу мероприятием "нормандской четверки".

На Банковой переговоры Путина с Меркель и Макроном внешне восприняли спокойно. Пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель отметила, что "лидеры других стран могут вспоминать и высказывать позицию по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране".

За этим следовал, 1 апреля, отказ России соблюдать режим "тишины" на Донбассе во время заседания Трехсторонней контактной группы. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предупредил, что РФ "не видит иного пути решения вопросов, кроме силового".

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Автор: Олег Давыгора