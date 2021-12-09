Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом запланированы на вечер четверга, 9 декабря.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.
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"Уважаемые коллеги, по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения", - отметил он.
Никифоров уточнил, что перед тем у президента Украины будет онлайн-выступление на саммите за демократию.
Напомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они согласовали позиции перед разговором президентов Байдена и Путина.
Ранее анонсировали, что после переговоров с Путиным Байден должен провести телефонный разговор с президентом Зеленским. Датой переговоров назначили 9 декабря.
В сентябре прошла личная встреча Зеленского и Байдена. Она длилась более двух часов.