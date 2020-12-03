Умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений в размере от 4 тыс. прожиточных минимумов влечет за собой наказание в размере от 51 тыс. до 85 тыс. грн штрафа или общественных работ, либо до 2 лет ограничения свободы.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал компромиссный законопроект об ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

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В повестке дня заседания были президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№4434) и депутатский проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации (№4441).

Как отметил в начале заседания председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, "сегодня основной консенсус все же остановился на том варианте, который не нравится всем, но является компромиссным для зала, возможно".

"О том, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений - от 4 тысяч прожиточных минимумов - наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности. Такой компромисс достигнут», - заявил он.

Во время обсуждения отмечалось, что уже завтра законопроект может быть рассмотрен в сессионном зале парламента. Кроме того, некоторые депутаты отмечали, что текста этого компромиссного законопроекта еще нет.

Монастырский отметил, что сегодня до 16:45 для депутатов открыта возможность поставить свою подпись под этим законопроектом для его представления.

Так, члены комитета поддержали решение "поддержать редакцию, подготовленную Комитетом, зарегистрировать ее и рекомендовать Верховной Раде включить указанный законопроект в повестку дня IV сессии, и поддержать законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления "за основу и в целом".

Скандал вокруг отмены е-декларирования

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие Венецианской комиссией выводов относительно конституционного кризиса в Украине, вызванного решением Конституционного суда относительно е-декларирования, ожидается во время 125-й пленарной сессии 11-12 декабря.

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Автор: Татьяна Поляковская