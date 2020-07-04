Зеленский: давления из ОП на Смолия не было, никаких рисков относительно курса гривни в связи с его отставкой нет

Президент Владимир Зеленский отметил, что имел хорошие профессиональные и человеческие отношения с экс-главой Нацбанка Яковом Смолием.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что давление из Офиса главы государства на экс-главу Нацбанка Якова Смолия не было, и никаких рисков относительно стабильности курса гривни в связи с его отставкой нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время церемонии открытия реконструированного стадиона школы №1 в г. Южный в рамках программы «Большая стройка» в Одесской области.

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«Что касается главы Национального банка - я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление из Офиса президента? Мне кажется, что уже спрашивали журналисты и получили ответ, что нет. У нас с ним были реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне отношения», - заявил Зеленский.

По словам президента, руководители банков, с которыми он проводил встречи, не видят никаких рисков, связанных с отставкой Смолия.

«Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Нацбанка. Все не видят каких-то рисков... все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика», - подчеркнул глава государства.

По его словам, рычаги для сдерживания курса гривни всем известны.

«Я не вижу, чтобы они менялись. Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать, если честно. Мое личное отношение - или мы должны что-то сдерживать, или не должны, или мы все-таки в рыночных условиях», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Исполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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