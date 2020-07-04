Шмыгаль рассказал о двух главных требованиях к кандидатам на пост главы НБУ

Кандидатуру глава правительства обещает выбрать в ближайшие дни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что к потенциальным кандидатам на пост главы НБУ есть два требования – высокая профессиональность и кристально чистая репутация. Кандидатуру глава правительства обещает выбрать в ближайшие дни.

Сейчас Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с потенциальными кандидатами, рассказал Денис Шмыгаль в проекте "Свобода слова Савика Шустера".

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"Законодательство Украины прописано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. То, что мы не сегодня назначили нового руководителя, как раз и подтверждает, что решение Якова Смолия было для нас неожиданностью", - подчеркнул премьер.

Он объяснил, что властям нужно несколько дней на консультации между собой и с кандидатами, чтобы выбрать подобающую кандидатуру.

"Сегодня, завтра или послезавтра – в ближайшие дни такая кандидатура будет избрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, а мы создали свой шорт-лист", – рассказал Денис Шмыгаль.

Как сообщал ранее УНИАН, 1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности председателя Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление.

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