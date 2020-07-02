Смолий принял решение об отставке после конфликта с Зеленским – СМИ

Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ, которое состоялось 30 июня.

Глава Национального банка Яков Смолий принял решение написать заявление об отставке по собственному желанию после конфликтного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на свои источники.

«Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с Зеленским», - рассказали изданию два собеседника, один из которых был на встрече.

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Также сообщается, что, по словам одного из депутатов СН, члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности председателя НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

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