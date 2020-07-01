Отставка Авакова: профильный комитет Рады отказался рассматривать проект постановления

В "Голосе" призывают рассмотреть соответствующий проект по сути.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не включил в повестку дня своего заседания вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Как передает корреспондент УНИАН, с предложением включить в повестку дня этот вопрос выступил первый заместитель председателя комитета, депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.

Речь идет о проекте постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел Украины (№ 3606).

Члены комитета не поддержали предложение включить этот проект постановления к рассмотрению на заседании комитета.

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении "Голоса", эта фракция возмущена таким решением комитета и призывает парламент "не прятаться от сложного вопроса и наконец принять все необходимые решения, чтобы снять с должности в правительстве человека, ответственного за многочисленные преступления и правонарушения, совершенные украинскими правоохранительными органами".

"Сначала постановление об отставке Авакова зависает между зданиями парламента, теперь его отказываются рассматривать по существу, делая вид, что есть более важные вопросы ... Парламент должен остановить полицейский произвол. Полиция должна защищать, а не пытать. Аваков должен уйти", - подчеркнул Осадчук.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел. Он зарегистрирован под авторством почти 60 народных депутатов, среди которых есть и из фракции "Слуга народа".

17 июня Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии проект постановления.

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