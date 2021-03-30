ОПЗЖ заявила, что будет участвовать в тех заседаниях, которые соответствуют социально-экономическим потребностям».

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" покинула сессионный зал в начале внеочередного заседания Верховной Рады, посвященное эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Александр Колтунович от ОПЗЖ заявил о "колоссальном экономическом коллапсе", и что фракция не собирается участвовать в заседании, на котором речь не идет, в частности, о тарифах на коммунальные услуги.

"Если нет этих вопросов в повестке дня, наша фракция не будет принимать участие в таких заседаниях. Мы покидаем этот зал, пока здесь не появятся те вопросы, которые отвечают социально-экономическим потребностям в Украине", – заявил он.

Однопартийцы поддержали Колтуновича аплодисментами, и все вместе покинули парламентский зал.

Первое внеочередное заседание Рады посвящено рассмотрению постановления "О Заявлении Верховной Рады по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта (№5312) в связи с убийством четырех военных на фронте".

На заседании заслушали главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака по поводу последних событий в ООС.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Авторы: Яна Ставская, Надя Пришляк