Суд в Германии передумал выдавать Онищенко Украине

Судьи ссылаются на доклад СЕ – собранных в 2017-2018 годах материалах о «нечеловеческих условиях содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство».

Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего депутата Рады Александра Онищенко, которого подозревают в создании коррупционных схем.

Об этом сообщает DW со ссылкой на соответствующее постановление.

Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, осуществляется ли уголовное преследование Онищенко в Украине по политическим мотивам.

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В то же время судьи предполагают, что в случае экстрадиции Онищенко Украина не обеспечит международное право относительно условий содержания в тюрьмах, в частности Европейской конвенции по правам человека. А потому экстрадиция является недопустимой.

Судьи ссылаются на доклад СЕ – собранных в 2017-2018 годах материалах о «нечеловеческих условиях содержания заключенных (в Украине – УНИАН), унижающие человеческое достоинство».

Суд также отменил ордер об аресте Онищенко.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября 2019 года Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину. В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. В качестве доказательства он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Онищенко задержали 29 ноября в немецком Аахене по запросу НАБУ и САП.

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